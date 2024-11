Netflix tomará medidas legais contra quem vazou animes da plataforma Netflix tomará medidas legais contra quem vazou animes da plataforma O Vício|Do R7 26/11/2024 - 09h50 (Atualizado em 26/11/2024 - 09h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Netflix tomará medidas legais contra quem vazou animes da plataforma

A Netflix tomará as medidas legais cabíveis para encontrar os responsáveis pelo grande vazamento de animes que aconteceu em 2024. Para quem não sabe, vários episódios completos de Ranma 1/2, Terminator Zero, Dandadan, Re:Zero -Starting Life in Another World e o filme Mononoke foram vazados nas redes sociais e sites de anime. Este foi o maior vazamento de animes de todos os tempos, até porque aconteceu antes da estreia dessas séries.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em O Vício - Animes:

10 Fatos sobre o Xeno Goku Black

Dandadan faz homenagem a Shin Godzilla

Dragon Ball Daima | Review do episódio 7