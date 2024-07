Notícia bombástica: Diretor querido dos fãs de One Piece anuncia saída do anime O diretor querido pelos fãs de One Piece surpreendeu a todos ao anunciar sua saída do anime. Essa notícia abalou a comunidade de...

O diretor querido pelos fãs de One Piece surpreendeu a todos ao anunciar sua saída do anime. Essa notícia abalou a comunidade de fãs que acompanham a jornada dos Chapéus de Palha. A decisão do diretor certamente terá um grande impacto no futuro da série.

• One Piece | Diretor querido dos fãs anuncia saída do anime

