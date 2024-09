Nova arte de Lady Nagant em My Hero Academia é revelada Celebrando a estreia do Episódio 16 da 7ª temporada O post My Hero Academia | Criador divulga nova arte de Lady Nagant apareceu primeiro... O Vício|Do R7 07/09/2024 - 13h30 (Atualizado em 07/09/2024 - 13h30 ) ‌



O criador de My Hero Academia (Boku no Hero Academia), Kohei Horiksohi, compartilhou uma nova arte nas redes sociais para celebrar o retorno de Lady Nagant no Episódio 154.

