Nova capa de One Piece para o volume 110 é revelada Novo volume será lançado em 1º de novembro O post One Piece revela capa do Volume 110 apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 21/10/2024 - 18h09 (Atualizado em 21/10/2024 - 18h09 )

One Piece revelou a capa do Volume 110, que promete trazer novas aventuras para os fãs da série. A expectativa é alta, e os detalhes da nova edição estão gerando grande repercussão entre os admiradores do mangá.

