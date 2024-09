Nova capa do volume 18 de The Seven Deadly Sins é revelada Mangá passou por hiato curto em agosto O post The Seven Deadly Sins: Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse revela capa do Volume 18 apareceu... O Vício|Do R7 05/09/2024 - 22h51 (Atualizado em 05/09/2024 - 22h51 ) ‌



The Seven Deadly Sins: Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse revelou a capa do Volume 18, trazendo novidades para os fãs da série. A expectativa é alta para o lançamento, que promete mais aventuras e desafios para os personagens queridos do público.

‌



