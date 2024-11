Nova cena de Oshi no Ko promete agitar fãs da série Adaptação estreia globalmente no Prime Video em novembro O post Oshi no Ko | Cena inédita da série live-action é divulgada apareceu... O Vício|Do R7 18/10/2024 - 22h48 (Atualizado em 18/10/2024 - 22h48 ) twitter

O canal oficial de Oshi no Ko no YouTube divulgou uma cena inédita da série live-action. O vídeo de 5 minutos mostra a apresentação musical do grupo B-Komachi no Festival de Idols do Japão.

