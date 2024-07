Nova forma de Goku revelada em Dragon Ball Daima A nova forma de Goku foi finalmente revelada em Dragon Ball Daima, deixando os fãs em êxtase com as possibilidades que ela traz... O Vício|Do R7 20/07/2024 - 19h23 (Atualizado em 20/07/2024 - 19h23 ) ‌



A nova forma de Goku foi finalmente revelada em Dragon Ball Daima, deixando os fãs em êxtase com as possibilidades que ela traz para o universo da série. Com um visual impressionante e poderes ainda desconhecidos, essa transformação promete agitar o mundo dos animes e mangás.

