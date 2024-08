Nova Ilustração de Rengoku em Demon Slayer Encanta Fãs A criadora de Demon Slayer, Koyoharu Gotouge, revelou uma nova ilustração do icônico personagem Rengoku, que promete encantar ainda... O Vício|Do R7 26/08/2024 - 20h51 (Atualizado em 26/08/2024 - 20h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A criadora de Demon Slayer, Koyoharu Gotouge, revelou uma nova ilustração do icônico personagem Rengoku, que promete encantar ainda mais os fãs da série. A imagem destaca a força e a determinação do personagem, que se tornou um dos favoritos entre os admiradores do anime e mangá.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

‌



Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Demon Slayer | Criadora divulga nova ilustração de Rengoku

• Bleach: Rebirth of Souls ganha trailer focado em Kisuke Urahara

• Naruto | Haku e Zabuza são destaque em nova ilustração especial