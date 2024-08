Novas Adaptações de Junji Ito em Parceria com a Fangoria Junji Ito, o renomado mestre do terror em mangás, acaba de fechar um acordo com a Fangoria para produzir adaptações de suas obras... O Vício|Do R7 01/08/2024 - 17h54 (Atualizado em 01/08/2024 - 17h54 ) ‌



