Novas imagens do anime Go, Go, Loser Ranger!

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

Go, Go, Loser Ranger! é um anime que acaba de ganhar novas imagens, revelando mais detalhes sobre a trama e os personagens. Com uma estética única e promissora, a série promete conquistar fãs de todas as idades.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• Go, Go, Loser Ranger! | Anime ganha novas imagens

• Wind Breaker revela encerramento e contagem de episódios da 1ª temporada

• Cowboy Bebop | Koichi Yamadera, voz de Spike, descarta possíveis spin-offs do anime

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.