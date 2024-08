Novas imagens do episódio 1.117 de One Piece são reveladas Novo episódio estreia hoje (31) na Crunchyroll O post One Piece divulga imagens do Episódio 1.117 apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 31/08/2024 - 11h41 (Atualizado em 31/08/2024 - 11h41 ) ‌



Foram divulgadas as imagens promocionais do Episódio 1.117 de One Piece, intitulado "Sabo Retorna! A Chocante Verdade é Revelada!".

