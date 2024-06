Novas imagens do Episódio 145 de My Hero Academia My Hero Academia divulgou novas imagens do Episódio 145, trazendo mais emoção e ação para os fãs da série. As imagens promocionais...

My Hero Academia divulgou novas imagens do Episódio 145, trazendo mais emoção e ação para os fãs da série. As imagens promocionais mostram momentos intensos que estão por vir, deixando os espectadores ansiosos para acompanhar as próximas aventuras dos heróis.

