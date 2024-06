Novas imagens do Episódio 146 de My Hero Academia são divulgadas My Hero Academia divulgou novas imagens do aguardado Episódio 146, trazendo mais detalhes sobre o que os fãs podem esperar. Entre...

Alto contraste

A+

A-

My Hero Academia divulgou novas imagens do aguardado Episódio 146, trazendo mais detalhes sobre o que os fãs podem esperar. Entre as imagens divulgadas, destaca-se a presença marcante de Shoto Todoroki em uma cena de ação intensa. A ansiedade dos fãs só aumenta com esses vislumbres do que está por vir na série.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• My Hero Academia divulga imagens do Episódio 146

• One-Punch Man | Mangá entrará em hiato por 2 meses

• Pluto TV lança canal exclusivo de Hunter x Hunter



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.