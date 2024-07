O Vício |Do R7

Novas imagens oficiais do anime de Look Back reveladas Sucesso no Japão, o anime de Look Back acaba de receber novas imagens oficiais, revelando mais detalhes sobre a aguardada adaptação...

Anime de Look Back

Sucesso no Japão, o anime de Look Back acaba de receber novas imagens oficiais, revelando mais detalhes sobre a aguardada adaptação. As imagens promocionais mostram os personagens principais em cenas emocionantes, aumentando a expectativa dos fãs para a estreia.

