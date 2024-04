Novidade: The First Slam Dunk | Blu-ray é anunciado oficialmente

The First Slam Dunk | Blu-ray é anunciado oficialmente. O lançamento do Blu-ray de "The First Slam Dunk" foi anunciado oficialmente, trazendo uma versão remasterizada do clássico anime de basquete.

