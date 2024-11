Novidades da 2ª temporada de Shangri-La Frontier Primeiro episódio da nova temporada já disponível na Crunchyroll O post Shangri-La Frontier divulga abertura e encerramento da 2ª temporada... O Vício|Do R7 14/10/2024 - 21h08 (Atualizado em 14/10/2024 - 21h08 ) twitter

O canal oficial de Shangri-La Frontier no YouTube divulgou as versões sem créditos da abertura e do encerramento da 2ª temporada da adaptação em anime.

