Novidades de Dragon Ball Daima: Abertura e Encerramento Revelados Segundo episódio já disponível na Crunchyroll O post Dragon Ball Daima divulga temas de abertura e encerramento apareceu primeiro em... O Vício|Do R7 18/10/2024 - 18h10 (Atualizado em 18/10/2024 - 18h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Toei Animation divulgou as versões sem créditos da abertura e do encerramento de Dragon Ball Daima em seu canal no YouTube.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

‌



Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Dragon Ball Daima divulga temas de abertura e encerramento

• Lazarus, do criador de Cowboy Bebop, ganha trailer oficial

• Yajirobe será “nerfado” em Dragon Ball: Sparking! ZERO



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.