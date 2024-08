Novidades de O Exterminador do Futuro: Zero Reveladas! O showrunner revelou que "O Exterminador do Futuro: Zero será sobre robôs assassinos e família", prometendo uma nova abordagem para... O Vício|Do R7 24/08/2024 - 09h01 (Atualizado em 24/08/2024 - 09h01 ) ‌



O Exterminador do Futuro: Zero

O showrunner revelou que "O Exterminador do Futuro: Zero será sobre robôs assassinos e família", prometendo uma nova abordagem para a icônica franquia. Os fãs podem esperar uma trama que explora as complexidades das relações familiares em meio a um cenário de ação e ficção científica.

‌



