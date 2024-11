Novidades em Dragon Ball: novos personagens jogáveis revelados O game Dragon Ball: Sparking! ZERO anunciou a segunda DLC da Season Pass O post Dragon Ball: Sparking! ZERO anuncia novos personagens... O Vício|Do R7 17/10/2024 - 14h49 (Atualizado em 17/10/2024 - 14h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dragon Ball: Sparking! ZERO, a mais recente adição à famosa franquia, acaba de anunciar novos personagens jogáveis que prometem agitar ainda mais as batalhas no jogo. Os fãs estão ansiosos para descobrir quais lutadores icônicos estarão disponíveis para seleção e como suas habilidades únicas afetarão a jogabilidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

‌



Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Dragon Ball: Sparking! ZERO anuncia novos personagens jogáveis

• Como aproveitar o hiato de One Piece para assistir o anime rapidamente?

• My Hero Academia: Agora é a Sua Vez se torna a maior bilheteria da franquia



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.