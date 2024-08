Novidades Empolgantes: O Futuro de Esquadrão Suicida ISEKAI As cenas pós-créditos do episódio final de Esquadrão Suicida ISEKAI trazem pistas da 2ª temporada, deixando os fãs ansiosos por... O Vício|Do R7 15/08/2024 - 13h07 (Atualizado em 15/08/2024 - 13h07 ) ‌



Esquadrão Suicida Isekai

As cenas pós-créditos do episódio final de Esquadrão Suicida ISEKAI trazem pistas da 2ª temporada, deixando os fãs ansiosos por mais aventuras e reviravoltas. O que será que está por vir para os personagens que conquistaram o coração do público?

