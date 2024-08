Novidades Empolgantes: O Remake de One Piece pela WIT Studio Foi revelada a equipe criativa do remake de One Piece pela WIT Studio, trazendo novas expectativas para os fãs da série. Com um histórico... O Vício|Do R7 10/08/2024 - 23h45 (Atualizado em 10/08/2024 - 23h45 ) ‌



Foi revelada a equipe criativa do remake de One Piece pela WIT Studio, trazendo novas expectativas para os fãs da série. Com um histórico de produções de sucesso, a WIT Studio promete trazer uma nova perspectiva para essa icônica história.

