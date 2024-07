Novidades Imperdíveis: 2ª Temporada de A Couple of Cuckoos Confirmada! Foi anunciada a tão aguardada 2ª temporada de A Couple of Cuckoos, trazendo novas expectativas para os fãs da série. A continuação... O Vício|Do R7 27/07/2024 - 11h14 (Atualizado em 27/07/2024 - 11h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Foi anunciada a tão aguardada 2ª temporada de A Couple of Cuckoos, trazendo novas expectativas para os fãs da série. A continuação promete explorar ainda mais as aventuras e desventuras dos personagens que conquistaram o coração do público.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• A Couple of Cuckoos | 2ª temporada é anunciada

• Frieren e a Jornada Para o Além anuncia retorno após hiato de 3 meses

• Mononoke: Karakasa | Ator confirma sequência do filme