Novidades Imperdíveis: Astro Boy Ganha Edição Nacional com Sobrecapas Exclusivas! A Editora JBC revelou as sobrecapas da edição nacional do mangá Astro Boy, trazendo novidades que prometem encantar os fãs da obra... O Vício|Do R7 31/07/2024 - 15h04 (Atualizado em 31/07/2024 - 15h04 ) ‌



A Editora JBC revelou as sobrecapas da edição nacional do mangá Astro Boy, trazendo novidades que prometem encantar os fãs da obra clássica. Com um design exclusivo, essas sobrecapas são um atrativo a mais para os colecionadores e admiradores do icônico personagem criado por Osamu Tezuka.

