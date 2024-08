Novidades Imperdíveis: Blue Lock e seu Novo Visual para a 2ª Temporada! Blue Lock revela um visual inédito para a 2ª temporada, prometendo surpreender os fãs com novas emoções e desafios no mundo do futebol... O Vício|Do R7 18/08/2024 - 08h36 (Atualizado em 18/08/2024 - 08h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Blue Lock revela um visual inédito para a 2ª temporada, prometendo surpreender os fãs com novas emoções e desafios no mundo do futebol.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

‌



Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Blue Lock revela visual inédito para a 2ª temporada

• My Hero Academia revela reação de Deku à perda de um amigo

• Criador de Attack On Titan recomenda mangá de MMA