Novidades Imperdíveis de JoJo's Bizarre Adventure! JoJo’s Bizarre Adventure | The JOJOLands revelou a capa do Volume 4, trazendo novas expectativas para os fãs da série. A nova edição... O Vício|Do R7 12/08/2024 - 22h56 (Atualizado em 12/08/2024 - 22h56 ) ‌



JoJo’s Bizarre Adventure | The JOJOLands revelou a capa do Volume 4, trazendo novas expectativas para os fãs da série. A nova edição promete continuar a emocionante jornada que tem cativado leitores ao redor do mundo.

