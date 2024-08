Novidades Imperdíveis: Novos Personagens em Tower of God! Tower of God, a aclamada série de anime, está prestes a ganhar novos personagens em sua 2ª temporada, e os fãs estão em polvorosa... O Vício|Do R7 27/08/2024 - 20h41 (Atualizado em 27/08/2024 - 20h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Tower of God, a aclamada série de anime, está prestes a ganhar novos personagens em sua 2ª temporada, e os fãs estão em polvorosa com as novidades que estão por vir. A expectativa é alta, e os detalhes sobre os novos integrantes do elenco prometem trazer ainda mais emoção à trama já envolvente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

‌



Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Tower of God anuncia novos personagens da 2ª temporada

• Naruto | Masashi Kishimoto revela inspiração em Matrix

• Attack on Titan | Autor divulga novo sketch de Levi