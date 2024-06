O Vício |Do R7

Novidades sobre a sequência de Batman Ninja na Anime Expo 2024 A sequência de Batman Ninja promete surpreender os fãs com material inédito durante a Anime Expo 2024. A continuação do aclamado...

Alto contraste

A+

A-

Batman Ninja

A sequência de Batman Ninja promete surpreender os fãs com material inédito durante a Anime Expo 2024. A continuação do aclamado filme de animação promete trazer novas reviravoltas e emoções para os amantes do Cavaleiro das Trevas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Batman Ninja | Sequência ganhará material inédito na Anime Expo 2024

• Demon Slayer revela título e sinopse do episódio 5 da 4ª temporada

• One Piece | Revista oficial traz arte inédita de Zoro e Sanji



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.