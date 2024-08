Novidades sobre Boruto: Two Blue Vortex e seu lançamento mensal Mangá original era serializado com periodicidade semanal O post Criadores de Boruto: Two Blue Vortex comentam sobre lançamento mensal... O Vício|Do R7 29/08/2024 - 20h41 (Atualizado em 29/08/2024 - 20h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Boruto: Two Blue Vortex possui serialização na revista V-Jump com periodicidade mensal, diferente do mangá original, que recebia um novo capítulo a cada semana na revista semanal Shonen Jump.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

‌



Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Criadores de Boruto: Two Blue Vortex comentam sobre lançamento mensal do mangá

• O Exterminador do Futuro: Zero chega ao Rotten Tomatoes com 100% de aprovação

• CEO da Crunchyroll revela planos para expansão na Índia