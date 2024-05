Novidades sobre o áudio de My Hero Academia: You're Next O trabalho de áudio de My Hero Academia: You're Next está quase concluído, trazendo grandes expectativas para os fãs da série. O...

Alto contraste

A+

A-

O trabalho de áudio de My Hero Academia: You're Next está quase concluído, trazendo grandes expectativas para os fãs da série. O processo de produção está avançando e promete surpreender a todos com a qualidade do resultado final.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• My Hero Academia: You’re Next | Trabalho de áudio está quase concluído

• My Hero Academia | 10 fatos sobre Izuku Midoriya

• Tougen Anki tem adaptação em anime anunciada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.