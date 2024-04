Novidades sobre o mangá Hajime no Ippo Hajime no Ippo, um dos mangás mais populares da atualidade, terá um hiato de uma semana. A notícia pegou os fãs de surpresa, mas...

Hajime no Ippo, um dos mangás mais populares da atualidade, terá um hiato de uma semana. A notícia pegou os fãs de surpresa, mas a pausa é necessária para que a equipe por trás da obra possa garantir a qualidade do próximo capítulo. A espera pode ser difícil, mas com certeza valerá a pena para os amantes dessa emocionante história de boxe.

