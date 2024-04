Novidades sobre One Piece: Estrelas de One Piece da Netflix revelam seu relacionamento com Eiichiro Oda

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Animes O Vício - Animes (O Vício - Animes)

Descubra os segredos por trás das estrelas de One Piece da Netflix e seu relacionamento com o criador Eiichiro Oda. A tão adorada série de animes e mangás conquistou o coração dos fãs ao redor do mundo, e agora, em uma entrevista exclusiva, as estrelas revelam detalhes surpreendentes sobre sua colaboração com Oda.

Quer saber mais sobre essa parceria incrível? Consulte a matéria completa no site do nosso parceiro, Animes & Mangás - O Vício.

Saiba mais

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício

• Estrelas de One Piece da Netflix revelam seu relacionamento com Eiichiro Oda

• Estrelas de One Piece revelam quais acessórios da Netflix levaram para casa

• Cyberpunk: Mercenários retorna com novos produtos

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.