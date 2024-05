Novo cartaz da 7ª temporada de My Hero Academia destaca Deku Um novo cartaz da 7ª temporada de My Hero Academia foi divulgado, destacando o protagonista Deku. A imagem revela um visual incrível...

Um novo cartaz da 7ª temporada de My Hero Academia foi divulgado, destacando o protagonista Deku. A imagem revela um visual incrível do herói em ação, deixando os fãs ansiosos para o que está por vir. A temporada promete muita ação e emoção para os amantes do anime.

