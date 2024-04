Novo cartaz da 7ª temporada de My Hero Academia destaca Shoto O novo cartaz da 7ª temporada de My Hero Academia destaca o personagem Shoto, trazendo um visual incrível que promete empolgar os...

O novo cartaz da 7ª temporada de My Hero Academia destaca o personagem Shoto, trazendo um visual incrível que promete empolgar os fãs da série. A imagem revela detalhes do design do herói, deixando os espectadores ansiosos para conferir o que está por vir.

