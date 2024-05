Novo clipe especial do 27º filme de Detective Conan é divulgado Detective Conan está de volta com mais uma novidade para os fãs! Um novo clipe especial do 27º filme foi divulgado recentemente,...

Alto contraste

A+

A-

Detective Conan está de volta com mais uma novidade para os fãs! Um novo clipe especial do 27º filme foi divulgado recentemente, trazendo cenas inéditas e empolgantes. A franquia continua conquistando o público com suas histórias envolventes e mistérios a serem desvendados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Detective Conan | 27º filme ganha clipe especial

• Berserk | Animação de fã ganhará novos episódios

• My Hero Academia: Team-Up Missions | Capa do Capítulo 45 destaca Deku e Koji Koda



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.