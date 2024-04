Novo filme baseado em mangá do criador de Chainsaw Man ganha trailer oficial O aguardado filme baseado no mangá "Look Back", criado por Fujimoto Tatsuki, autor de "Chainsaw Man", acaba de ganhar seu trailer...

O aguardado filme baseado no mangá "Look Back", criado por Fujimoto Tatsuki, autor de "Chainsaw Man", acaba de ganhar seu trailer oficial. A adaptação promete trazer toda a emoção e profundidade da obra original para as telonas, deixando os fãs ansiosos para conferir o resultado final.

