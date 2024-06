Novo filme de Detective Conan é sucesso de público no Japão Detective Conan, o famoso detetive adolescente, conquistou mais de 10 milhões de espectadores no Japão com seu novo filme. O sucesso...

Alto contraste

A+

A-

Detective Conan, o famoso detetive adolescente, conquistou mais de 10 milhões de espectadores no Japão com seu novo filme. O sucesso da franquia continua atraindo fãs de todas as idades para as telonas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Detective Conan | Novo filme ultrapassa 10 milhões de espectadores no Japão

• Resumão do capítulo 1116 de One Piece

• One Piece divulga prévia do Episódio 1.108



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.