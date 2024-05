Novo filme de Detective Conan faz sucesso nas bilheterias japonesas Detective Conan, o famoso detetive adolescente, está de volta com mais um filme que está conquistando o público japonês. Com uma...

Detective Conan, o famoso detetive adolescente, está de volta com mais um filme que está conquistando o público japonês. Com uma trama envolvente e cheia de mistérios, o longa tem alcançado uma grande marca nas bilheterias do Japão.

