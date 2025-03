Novo mangá dos criadores de Oshi no Ko e Record of Ragnarok é lançado no MANGA Plus Série de fantasia e romance terá novos capítulos adicionados em lançamento simultâneo com o Japão O post Novo mangá dos criadores de... O Vício|Do R7 19/03/2025 - 22h05 (Atualizado em 19/03/2025 - 22h05 ) twitter

O novo mangá do criador de Oshi no Ko e Kaguya-sama: Love Is War, Aka Akasaka, foi lançado no MANGA Plus. A série intitulada Märchen Crown está disponível na plataforma somente com tradução em inglês até o momento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Animes e descubra mais sobre essa nova aventura!

