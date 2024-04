Novo pôster da 7ª temporada de My Hero Academia destaca Star and Stripe My Hero Academia está de volta com mais uma temporada emocionante! O novo pôster da 7ª temporada destaca a personagem Star and Stripe...

My Hero Academia está de volta com mais uma temporada emocionante! O novo pôster da 7ª temporada destaca a personagem Star and Stripe, prometendo muitas reviravoltas e momentos épicos para os fãs da série. A imagem revela um vislumbre do que está por vir, deixando os espectadores ansiosos para acompanhar as aventuras dos heróis em mais uma jornada repleta de ação e emoção.

