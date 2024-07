Novo trailer de Attack On Titan: Declaration of War traz experiência imersiva em 3D A partir do dia 12 de agosto, a cidade de Taipei ganhará uma experiência imersiva em 3D chamada de Attack On Titan: Declaration...

Eren de Attack On Titan

A partir do dia 12 de agosto, a cidade de Taipei ganhará uma experiência imersiva em 3D chamada de Attack On Titan: Declaration of War. E, agora, temos um novo trailer que mostra mais dessa aventura. Com o trailer, dá pra ver que quem for lá experimentar, terá a sensação de que está flutuando e assistindo os principais eventos da franquia. Confira:

