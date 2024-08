Novo trailer de Blue Exorcist destaca Izumo Kamiki Reunindo os melhores momentos da personagem no anime O post Blue Exorcist ganha novo trailer focado em Izumo apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 30/08/2024 - 19h01 (Atualizado em 30/08/2024 - 19h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Aniplex divulgou mais um trailer de personagem de Blue Exorcist (Ao no Exorcist) em preparação para a estreia do arco -Beyond the Snow Saga-, desta vez destacando Izumo Kamiki.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

‌



Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• Blue Exorcist ganha novo trailer focado em Izumo

• Fairy Tail: 100 Years Quest divulga imagens do Episódio 9

• My Hero Academia divulga imagens do Episódio 153