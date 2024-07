Novo trailer de Code Geass: Rozé of the Recapture é divulgado Um novo trailer da última parte de Code Geass: Rozé of the Recapture foi divulgado, trazendo mais emoção e mistérios para os fãs... O Vício|Do R7 20/07/2024 - 09h53 (Atualizado em 20/07/2024 - 09h53 ) ‌



Um novo trailer da última parte de Code Geass: Rozé of the Recapture foi divulgado, trazendo mais emoção e mistérios para os fãs da série. A ansiedade só aumenta com as imagens reveladas, prometendo reviravoltas e ação intensa.

