Novo trailer do filme compilatório de Bocchi the Rock!

Bocchi the Rock! está de volta com um novo trailer para seu filme compilatório. A produção promete emocionar os fãs com cenas marcantes e momentos inesquecíveis da série. O vídeo revela um pouco do que podemos esperar desse lançamento tão aguardado pelos amantes de animes e mangás.

