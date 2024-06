O Vício |Do R7

Novo trailer e data de estreia de Oshi no Ko | Série live-action O live-action de Oshi no Ko acaba de ganhar um novo trailer empolgante, revelando também a data de estreia da série. Com base nas...

O live-action de Oshi no Ko acaba de ganhar um novo trailer empolgante, revelando também a data de estreia da série. Com base nas imagens divulgadas, os fãs podem esperar uma adaptação fiel e cheia de ação do popular mangá. A ansiedade só aumenta para conferir de perto essa emocionante produção.

