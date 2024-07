O Vício |Do R7

Novo trailer e pôster de Batman Ninja vs. Yakuza League são divulgados

Batman Ninja vs. Yakuza League ganha destaque com o lançamento do novo trailer e pôster oficial. A produção promete muita ação e suspense, envolvendo os icônicos personagens em uma trama eletrizante.

