Novo visual de Deku revelado no epílogo de My Hero Academia

O epílogo do mangá de My Hero Academia revelou o novo visual de Deku, trazendo surpresas e emoções para os fãs da série. Neste momento marcante, os fãs puderam conferir a evolução do personagem e como ele se tornou um verdadeiro herói. A imagem divulgada mostra Deku em uma nova fase de sua jornada, prometendo reviravoltas e momentos intensos para os leitores.

