Novos episódios de Boruto chegarão à Netflix em julho

A Netflix está preparando uma novidade incrível para os fãs de Boruto! Em julho, a plataforma irá adicionar mais episódios do anime, trazendo ainda mais aventuras e emoções para os espectadores. A notícia foi recebida com entusiasmo pelos fãs, que mal podem esperar para conferir as novas histórias do filho de Naruto.

