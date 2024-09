O criador de Bleach revela segredos sobre a liberdade criativa no mangá Relação com os editores muitas vezes pode ser controversa, mas não nesse caso O post Criador de Bleach fala sobre possível interferência... O Vício|Do R7 01/09/2024 - 16h31 (Atualizado em 01/09/2024 - 16h31 ) ‌



Em entrevista com Sakuma, um famoso YouTuber do Japão, Tite Kubo, criador de Bleach, negou que os editores alguma vez tenham interferido no mangá. Ele conta que sempre teve total liberdade, até porque só consegue trabalhar assim.

‌



