O Destino de Bakugo em My Hero Academia: Novidades Imperdíveis! No mais recente episódio de My Hero Academia, o estado de Bakugo é revelado, deixando os fãs ansiosos por mais detalhes sobre seu... O Vício|Do R7 03/08/2024 - 13h16 (Atualizado em 03/08/2024 - 13h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No mais recente episódio de My Hero Academia, o estado de Bakugo é revelado, deixando os fãs ansiosos por mais detalhes sobre seu futuro na trama. A série continua a surpreender com reviravoltas emocionantes e desenvolvimento de personagens que cativam o público.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Animes & Mangás - O Vício

Publicidade

Leia mais em Animes & Mangás - O Vício



• My Hero Academia | Novo episódio revela estado de Bakugo

• Kaiju No. 8 agenda divulgação de novo anúncio

• Trillion Game | Crunchyroll confirma exibição do anime