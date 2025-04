O Justiceiro | Jon Bernthal aborda desenvolvimento do especial do Disney+ Além de estrelar, o ator também será co-roteirista do projeto O post O Justiceiro | Jon Bernthal aborda desenvolvimento do especial... O Vício|Do R7 03/04/2025 - 17h06 (Atualizado em 03/04/2025 - 17h06 ) twitter

Jon Bernthal é Justiceiro em Demolidor Renascido

Jon Bernthal, que reprisará seu papel como Frank Castle em um especial do Disney+ previsto para o próximo ano, fará sua estreia como roteirista no projeto, trabalhando ao lado de Reinaldo Marcus Green (King Richard). Em entrevista ao Collider, o ator falou sobre a oportunidade de escrever a história do Justiceiro e o quanto o personagem significa para ele.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todas as novidades!

